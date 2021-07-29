В России удалили около 1200 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

«С начала года было заблокировано или удалено 1188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 1146, в июне — 29, в мае — семь, в апреле пять, а в марте всего один», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.