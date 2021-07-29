В России удалили около 1200 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации
Около 1200 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса были заблокированы или удалены в России в этом году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.
«С начала года было заблокировано или удалено 1188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 1146, в июне — 29, в мае — семь, в апреле пять, а в марте всего один», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
В ведомстве напомнили, что с 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям.
Ранее МВД сообщило, что в Москве полицейские с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и другие фальшивые документы. В городе было заведено более 60 уголовных дел по фактам подделки документов.