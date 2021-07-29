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В России удалили около 1200 сайтов по продаже сертификатов о вакцинации

Ведомости

Около 1200 сайтов по продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса были заблокированы или удалены в России в этом году, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

«С начала года было заблокировано или удалено 1188 сайтов и страниц сайтов о продаже поддельных сертификатов о вакцинации. Из них: в июле — 1146, в июне — 29, в мае — семь, в апреле пять, а в марте всего один», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. 

В ведомстве напомнили, что с 1 апреля в России введена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе, которое привело к тяжким последствиям. 

Ранее МВД сообщило, что в Москве полицейские с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и другие фальшивые документы. В городе было заведено более 60 уголовных дел по фактам подделки документов.

Ранее по теме: В Москве с начала года изъяли более 700 фальшивых сертификатов о вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных