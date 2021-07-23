В Москве с начала года изъяли более 700 фальшивых сертификатов о вакцинации
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, различные справки, бланки и поддельные печати медорганизаций, сообщило МВД медиа.
Злоумышленники подделывают сертификаты о вакцинации, справки о результатах ПЦР-тестов, о наличии антител или противопоказаний к вакцинации. В Москве было возбуждено более 60 уголовных дел по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Семь дел расследованы и направлены в суд, обвинения предъявили 25 подозреваемым.
Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что полицейские пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от вакцинации. Сотрудники полиции обнаружили в интернете объявление о продаже документов о медотводе от прививки без прохождения осмотра у врача и договорились о сделке. При встрече курьер передал им именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник.