В Москве с начала года изъяли более 700 фальшивых сертификатов о вакцинации

Злоумышленники подделывают сертификаты о вакцинации, справки о результатах ПЦР-тестов, о наличии антител или противопоказаний к вакцинации. В Москве было возбуждено более 60 уголовных дел по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Семь дел расследованы и направлены в суд, обвинения предъявили 25 подозреваемым.