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В Москве с начала года изъяли более 700 фальшивых сертификатов о вакцинации

Ведомости

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Москве с начала года изъяли более 700 поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, различные справки, бланки и поддельные печати медорганизаций, сообщило МВД медиа.

Злоумышленники подделывают сертификаты о вакцинации, справки о результатах ПЦР-тестов, о наличии антител или противопоказаний к вакцинации. В Москве было возбуждено более 60 уголовных дел по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков) и ст. 159 УК РФ (мошенничество). Семь дел расследованы и направлены в суд, обвинения предъявили 25 подозреваемым.

Ранее ГУ МВД по Москве сообщило, что полицейские пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от вакцинации. Сотрудники полиции обнаружили в интернете объявление о продаже документов о медотводе от прививки без прохождения осмотра у врача и договорились о сделке. При встрече курьер передал им именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник.

Ранее по теме: В Москве пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от прививки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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