В Москве пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от прививки
Сотрудники полиции пресекли попытку сбыта поддельных справок о медицинском отводе от вакцинации против коронавируса на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
«На юго-востоке Москвы сотрудники ОЭБиПК пресекли сбыт поддельных справок для медицинского отвода от вакцинации против COVID-19», – говорится в сообщении.
Полицейские обнаружили в интернете объявление о покупке документов о медотводе от вакцинации без прохождения медицинского обследования и договорились о сделке. На встречу пришел мужчина, представившийся курьером, и передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Он пояснил, что получил эту посылку от неизвестного гражданина. При этом установлено, что данная поликлиника не выдавала изъятые документы.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Максимальное наказание за данное правонарушение – лишение свободы сроком до двух лет. Оперативники проводят комплекс мероприятий, направленных на выявление организатора и соучастников противоправной деятельности.