В Москве пресекли попытку сбыта поддельных справок о медотводе от прививки

Полицейские обнаружили в интернете объявление о покупке документов о медотводе от вакцинации без прохождения медицинского обследования и договорились о сделке. На встречу пришел мужчина, представившийся курьером, и передал две именные справки с печатями врача-аллерголога одной из городских поликлиник. Он пояснил, что получил эту посылку от неизвестного гражданина. При этом установлено, что данная поликлиника не выдавала изъятые документы.