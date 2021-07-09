В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных медсправок

В ходе проверочной закупки оперативники задержали женщину, которая продавала поддельные справки. Она заявила, что работает курьером в службе доставки и получила конверты с документами от неизвестного. По заключению экспертов, две изъятые справки фальшивые, их максимальная стоимость – 4000 руб.