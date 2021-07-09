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В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных медсправок

Ведомости

Полицейские задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных справок о медотводе от прививки от коронавируса, сообщило «МВД медиа».

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В ходе проверочной закупки оперативники задержали женщину, которая продавала поддельные справки. Она заявила, что работает курьером в службе доставки и получила конверты с документами от неизвестного. По заключению экспертов, две изъятые справки фальшивые, их максимальная стоимость – 4000 руб.

Затем оперативники задержали двух мужчин 24 и 34 лет, которые подозреваются в изготовлении и продаже справок. В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли компьютерную технику и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.

Полиция возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Курьер проходит по делу в качестве свидетеля.

Ранее по теме: В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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