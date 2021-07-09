В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных медсправок
Полицейские задержали в Москве двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте поддельных справок о медотводе от прививки от коронавируса, сообщило «МВД медиа».
«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжих граждан, подозреваемых в изготовлении и сбыте справок о медицинском отводе от вакцинации от новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
В ходе проверочной закупки оперативники задержали женщину, которая продавала поддельные справки. Она заявила, что работает курьером в службе доставки и получила конверты с документами от неизвестного. По заключению экспертов, две изъятые справки фальшивые, их максимальная стоимость – 4000 руб.
Затем оперативники задержали двух мужчин 24 и 34 лет, которые подозреваются в изготовлении и продаже справок. В ходе обысков в домах подозреваемых изъяли компьютерную технику и 20 бланков с оттисками штампов медучреждений Москвы.
Полиция возбудила два уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Курьер проходит по делу в качестве свидетеля.