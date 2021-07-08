Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода

Ведомости

Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело по статье о мошенничестве из-за приобретения поддельного QR-кода, необходимого для посещения городских ресторанов и кафе. Об этом рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов. Кого в этом подозревают, не сообщается, передает ТАСС. Максимальное наказание за подобное нарушение может составить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок о медицинском отводе от вакцинации и ПЦР-тестов. По каким статьям возбудили дела, Милованов не уточнил. Ранее полиция возбуждала аналогичные дела по статье об изготовлении или обороте поддельных документов.

6 июля сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации. В конце июня были задержаны подозреваемые в их покупке. Тогда же в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал опасным преступлением и мошенничеством подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Кроме того, в конце прошлого месяца Роскомнадзор сообщил, что заблокировал 19 ресурсов по генерации QR-кодов для посещения кафе.

С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля, однако сегодня его внедрение власти столицы перенесли на 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.

Ранее по теме: В Москве разрешили посещать летние веранды без QR-кода до 1 августа

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных