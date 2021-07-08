В Москве возбудили первое уголовное дело о покупке поддельного QR-кода
Полиция Москвы возбудила первое уголовное дело по статье о мошенничестве из-за приобретения поддельного QR-кода, необходимого для посещения городских ресторанов и кафе. Об этом рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов. Кого в этом подозревают, не сообщается, передает ТАСС. Максимальное наказание за подобное нарушение может составить до двух лет лишения свободы.
Кроме того, в Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке медицинских документов, в том числе сертификатов о вакцинации от коронавируса, справок о медицинском отводе от вакцинации и ПЦР-тестов. По каким статьям возбудили дела, Милованов не уточнил. Ранее полиция возбуждала аналогичные дела по статье об изготовлении или обороте поддельных документов.
6 июля сообщалось, что в Москве за неделю возбудили 14 дел о подделке ПЦР-тестов и справок о вакцинации. В конце июня были задержаны подозреваемые в их покупке. Тогда же в ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал опасным преступлением и мошенничеством подделку сертификатов о вакцинации от коронавируса. Кроме того, в конце прошлого месяца Роскомнадзор сообщил, что заблокировал 19 ресурсов по генерации QR-кодов для посещения кафе.
С 28 июня кафе и рестораны Москвы можно посещать только при наличии QR-кода. Его могут получить люди, сделавшие прививку от коронавируса, переболевшие им меньше полугода назад или получившие отрицательный ПЦР-тест. Ограничение для посетителей летних веранд должно было заработать с 12 июля, однако сегодня его внедрение власти столицы перенесли на 1 августа. С этого дня попасть на веранды можно будет только с QR-кодом, подтверждающим завершение вакцинации или перенесенный в последние полгода COVID-19.