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Евгений Рылов завоевал второе золото в плавании на Олимпиаде в Токио

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Россиянин Евгений Рылов выиграл вторую золотую медаль на соревнованиях в плавании на спине на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 мин. 53,27 с и обновил олимпийский рекорд американца Тайлера Клэри – 1 мин. 53,41 с. Серебро получил американец Райан Мерфи – отставание на 0,88 с, бронзу – британец Люк Гринбэнк с отставанием на 1,45 с.

Ранее Рылов выиграл золото в плавании на спине на дистанции 100 м. Спортсмен показал время 51,98 с и установил рекорд Европы. Также Рылов выиграл серебро в составе российской команды в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. Российская сборная завоевала девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.

Ранее по теме: Россия впервые за 25 лет выиграла золото в плавании на Олимпиаде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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