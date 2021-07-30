Евгений Рылов завоевал второе золото в плавании на Олимпиаде в Токио
Россиянин Евгений Рылов выиграл вторую золотую медаль на соревнованиях в плавании на спине на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Токио, сообщили «РИА Новости».
Спортсмен проплыл дистанцию за 1 мин. 53,27 с и обновил олимпийский рекорд американца Тайлера Клэри – 1 мин. 53,41 с. Серебро получил американец Райан Мерфи – отставание на 0,88 с, бронзу – британец Люк Гринбэнк с отставанием на 1,45 с.
Ранее Рылов выиграл золото в плавании на спине на дистанции 100 м. Спортсмен показал время 51,98 с и установил рекорд Европы. Также Рылов выиграл серебро в составе российской команды в эстафете 4x200 м вольным стилем.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. Российская сборная завоевала девять золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей.