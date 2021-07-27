Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Россия впервые за 25 лет выиграла золото в плавании на Олимпиаде

Ведомости

Евгений Рылов впервые с 1996 г. завоевал золотую медаль на Олимпийских играх для сборной России в плавании, сообщили «РИА Новости». Рылов победил в соревнованиях на дистанции 100 м на спине.

Российский спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 с и установил рекорд Европы. Серебро завоевал также член российской сборной – Климент Колесников проплыл 100 м за 52 с. Бронзовую медаль получил американец Райан Мерфи – 52,19 с.

До этого Россия получала золотые медали за плавание в 1996 г. на Олимпиаде в Атланте. Александр Попов завоевал золотые медали в плавании вольным стилем на 50 и 100 м, Денис Панкратов получил золото на заплывах на 100 и 200 м баттерфляем.

Также золото завоевали российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Эта победа также стала для России первой за 25 лет. Россияне получили 262,500 балла. Серебряные медали завоевали японцы с результатом 262,397 балла, бронзу взяли китайцы – 261,894 балла.

Саблистки София Позднякова и Софья Великая получили золото и серебро соответственно в индивидуальном турнире на олимпиаде. В финале соревнования Позднякова победила со счетом 15:11.

Сейчас Россия занимает четвертое место в медальном зачете: сборная завоевала пять золотых медалей, семь серебряных и три бронзовых. Первое место занимает сборная США, второе – Япония, третье – Китай.

Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных