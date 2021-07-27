Россия впервые за 25 лет выиграла золото в плавании на Олимпиаде
Евгений Рылов впервые с 1996 г. завоевал золотую медаль на Олимпийских играх для сборной России в плавании, сообщили «РИА Новости». Рылов победил в соревнованиях на дистанции 100 м на спине.
Российский спортсмен проплыл дистанцию за 51,98 с и установил рекорд Европы. Серебро завоевал также член российской сборной – Климент Колесников проплыл 100 м за 52 с. Бронзовую медаль получил американец Райан Мерфи – 52,19 с.
До этого Россия получала золотые медали за плавание в 1996 г. на Олимпиаде в Атланте. Александр Попов завоевал золотые медали в плавании вольным стилем на 50 и 100 м, Денис Панкратов получил золото на заплывах на 100 и 200 м баттерфляем.
Также золото завоевали российские гимнасты Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. Эта победа также стала для России первой за 25 лет. Россияне получили 262,500 балла. Серебряные медали завоевали японцы с результатом 262,397 балла, бронзу взяли китайцы – 261,894 балла.
Саблистки София Позднякова и Софья Великая получили золото и серебро соответственно в индивидуальном турнире на олимпиаде. В финале соревнования Позднякова победила со счетом 15:11.
Сейчас Россия занимает четвертое место в медальном зачете: сборная завоевала пять золотых медалей, семь серебряных и три бронзовых. Первое место занимает сборная США, второе – Япония, третье – Китай.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.