Российские космонавты обсудили временный переход в американский модуль МКС
Российские космонавты в пятницу могут временно перейти в американский сегмент Международной космической станции (МКС), чтобы специалисты могли привести в безопасное состояние топливную систему модуля «Наука», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
В записях говорится, что космонавт Олег Новицкий попросил сотрудника российского Центра управления полетами согласовать с коллегами из США, могул ли россияне временно перейти в американский модуль, пока специалисты будут продувать топливные магистрали нового модуля гелием.
Модуль «Наука» пристыковался к космической станции 29 июля. Через три часа после стыковки двигатели модуля самостоятельно включились, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для возвращения МКС в прежнее положение использовали двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17». Угрозы экипажу не было.
«Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. В итоге модуль продолжал дорабатываться на Земле.
МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.