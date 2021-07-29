«Наука» сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года
Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» сможет проработать в составе Международной космической станции (МКС) до конца 2027 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального конструктора разработчика модуля КБ «Салют» Сергея Кузнецова.
«Перед пуском провели всестороннее обследование модуля. Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года. Поэтому как минимум до 2027 года мы работать можем, а в принципе можем заглянуть и в более отдаленную перспективу, есть шанс продлить работу до 2030 года, если потребуется», — сказал он.
Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля. Стыковка «Науки» с МКС состоялась 29 июля в 16:29 мск.
«Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. В итоге модуль продолжал дорабатываться на Земле.
МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.