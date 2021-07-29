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«Наука» сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года

Ведомости

Многофункциональный лабораторный модуль «Наука» сможет проработать в составе Международной космической станции (МКС) до конца 2027 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального конструктора разработчика модуля КБ «Салют» Сергея Кузнецова.

«Перед пуском провели всестороннее обследование модуля. Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года. Поэтому как минимум до 2027 года мы работать можем, а в принципе можем заглянуть и в более отдаленную перспективу, есть шанс продлить работу до 2030 года, если потребуется», — сказал он.

Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля. Стыковка «Науки» с МКС состоялась 29 июля в 16:29 мск.

«Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. В итоге модуль продолжал дорабатываться на Земле.

МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

Ранее по теме: Космический модуль «Наука» пристыковался к МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных