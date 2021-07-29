«Наука» сможет проработать в составе МКС до конца 2027 года

«Перед пуском провели всестороннее обследование модуля. Сейчас у него ресурс установлен до конца 2027 года. Поэтому как минимум до 2027 года мы работать можем, а в принципе можем заглянуть и в более отдаленную перспективу, есть шанс продлить работу до 2030 года, если потребуется», — сказал он.