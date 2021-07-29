Космический модуль «Наука» пристыковался к МКС
Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» совершил стыковку с Международной космической станцией, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».
«В соответствии с программой полета Международной космической станции сегодня, 29 июля 2021 года, в 16:29:01 по московскому времени состоялась стыковка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с надирным стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Согласно данным телеметрии и докладам экипажа станции, бортовые системы МКС и модуля «Наука» функционируют в штатном режиме.
Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля.
«Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.