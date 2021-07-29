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Космический модуль «Наука» пристыковался к МКС

Ведомости

Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» совершил стыковку с Международной космической станцией, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«В соответствии с программой полета Международной космической станции сегодня, 29 июля 2021 года, в 16:29:01 по московскому времени состоялась стыковка многоцелевого лабораторного модуля «Наука» с надирным стыковочным узлом служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Согласно данным телеметрии и докладам экипажа станции, бортовые системы МКС и модуля «Наука» функционируют в штатном режиме.

Модуль с ракетой-носителем «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур 21 июля.

«Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных