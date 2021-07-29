Космический модуль «Наука» пристыковался к МКС

«Наука» должна была отправиться к МКС еще в 2007 г., но ее запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.