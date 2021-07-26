Космический модуль «Пирс» затопили в Тихом океане
Российский космический модуль «Пирс» успешно отстыковался от Международной космической станции, с помощью грузового корабля «Прогресс» он был сведен с орбиты и позднее затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«В 17:42 мск связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы Земли, еще через 10 минут несгораемые элементы были затоплены на «кладбище космических кораблей» в несудоходной части Тихого океана — в 3600 км от города Веллингтона и 5800 км от города Сантьяго», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Модуль «Пирс» эксплуатировался на МКС на протяжении почти 20 лет: он был запущен с космодрома Байконур к станции 15 сентября 2001 г. С этого времени и до ноября 2020 г. «Пирс» использовался для выходов космонавтов в открытый космос.
«Пирс», как отмечают в госкорпорации, стал первым модулем МКС, который отстыковали от нее. Эта операция позволила освободить стыковочный узел служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции для приема многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Его запустили с космодрома Байконур 21 июля 2021 г., а стыковка нового модуля запланирована на 29 июля.
Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту.
МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.