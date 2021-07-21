Модуль «Наука» вывели на околоземную орбиту
Ракета-носитель «Протон-М», запущенная с Байконура, успешно вывела на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука», сообщает «РИА Новости».
«Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя», — приводит агентство слова диктора со смотровой площадки космодрома Байконур.
Получаем первую картинку с модуля #Наука! pic.twitter.com/6GK1I9RatX— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 21, 2021
Как сообщает «Роскосмос» в своем Twitter, по поступившей телеметрической информации, произошло раскрытие антенн и солнечных батарей модуля.
Ракета «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией (МКС) будет осуществляться двигателями «Науки». Оно продлится восемь суток. Стыковка запланирована на 29 июля в 16:26 мск.