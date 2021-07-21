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Модуль «Наука» вывели на околоземную орбиту

Ведомости

Ракета-носитель «Протон-М», запущенная с Байконура, успешно вывела на околоземную орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука», сообщает «РИА Новости».

«Есть отделение модуля от третьей ступени ракеты-носителя», — приводит агентство слова диктора со смотровой площадки космодрома Байконур.

Как сообщает «Роскосмос» в своем Twitter, по поступившей телеметрической информации, произошло раскрытие антенн и солнечных батарей модуля.

Ракета «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией (МКС) будет осуществляться двигателями «Науки». Оно продлится восемь суток. Стыковка запланирована на 29 июля в 16:26 мск.

Ранее по теме: Рогозин назвал точную дату запуска нового российского модуля «Наука» к МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных