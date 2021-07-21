Модуль «Наука» вывели на околоземную орбиту

Ракета «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука» стартовала с космодрома Байконур в 17:58 мск. Дальнейшее сближение с Международной космической станцией (МКС) будет осуществляться двигателями «Науки». Оно продлится восемь суток. Стыковка запланирована на 29 июля в 16:26 мск.