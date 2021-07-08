Рогозин назвал точную дату запуска нового российского модуля «Наука» к МКС

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» стартовой массой в 20,3 т должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту. Планируется, что модуль «Наука» вместе с еще одним новым модулем российского сегмента МКС «НЭМ» (научно-энергетическим модулем) после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет отечественной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.