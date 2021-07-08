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Рогозин назвал точную дату запуска нового российского модуля «Наука» к МКС

Ведомости

Новый российский модуль «Наука», запуск которого откладывается уже почти 14 лет, отправится к Международной космической станции (МКС) 21 июля, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Вывоз ракеты-носителя "Протон-М" с многофункциональным лабораторным модулем "Наука" для российского сегмента МКС на стартовый комплекс Байконур запланирован на 17 июля, пуск — 21 июля, резервные даты — 22 и 23 июля», — написал Рогозин в своем Twitter. Накануне, 7 июля, глава «Роскосмоса» сообщил, что «Наука» прибыла на заправочно-нейтрализационную станцию космодрома и начала подготовку к заправке.

«Это важнейшая операция заключительного этапа подготовки МЛМ к запуску», — пояснил тогда Рогозин.

До этого, в январе текущего года, заместитель главы РКК «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев заявил, что модуль «Наука» отправится к МКС в течение лета, однако не называл точных дат. Он уточнил, что на самой МКС для «Науки» нужно будет подготовить электрические цепи, проложить связующие кабели по внешней оболочке станции, чтобы «не загромождать» внутренность российского модуля. Месяц назад, 2 июня, российские члены экипажа станции Олег Новицкий и Петр Дубров вышли в открытый космос для подготовки стыковочного узла к приему нового модуля.

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» стартовой массой в 20,3 т должен был отправиться к МКС еще в 2007 г., но его запуск был отложен из-за обнаруженных дефектов топливной системы и ряда других. Модуль продолжал дорабатываться на Земле и ни в 2014 г., ни в 2017 г. так и не отправился на орбиту. Планируется, что модуль «Наука» вместе с еще одним новым модулем российского сегмента МКС «НЭМ» (научно-энергетическим модулем) после окончания работы международной станции станет основой для первой за 20 лет отечественной станции. Российская орбитальная станция «Мир» была уничтожена в 2000 г.

МКС находится на орбите уже почти 22 года. Первым ее модулем стала российская «Звезда», запущенная в 1998 г., формирование станции завершилось в 2010 г. В ее работе участвуют 14 стран, в том числе США, Россия, Канада, Евросоюз и Япония. Сейчас согласовано совместное поддержание работоспособности МКС до 2025 г., обсуждается возможность продления эксплуатации до 2028 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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