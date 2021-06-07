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Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС

Ведомости

Россия не будет выходить из проекта Международной космической станции (МКС) только в том случае, если США снимут санкции со всех российских космических предприятий, заявил в ходе парламентских слушаний в Госдуме глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он упомянул, что 4 июня впервые провел телефонные переговоры с новым главой администрации NASA Биллом Нельсоном. Тот убеждал российского коллегу продлить работу МКС, эксплуатация которой на данный момент действует до 2024 г. включительно, до 2030 г.

«Все в его руках. Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина. Мы, по крайней мере, я, пока я возглавляю «Роскосмос», я не буду терпеть ситуацию, когда меня похлопывают по плечу, а другой стороной пытаются шилом колоть», — сказал Рогозин.

Глава «Роскосмоса» назвал два пути развития событий. В первом случае США немедленно снимают санкции и российско-американское сотрудничество в области космоса продолжается. Во втором американцы отказываются от отмены рестрикций и Россия разворачивает собственную станцию.

Ранее сообщалось, что Россия планирует разработать собственную Национальную орбитальную космическую станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. По словам Рогозина, на ее создание потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС. 20 апреля глава «Роскосмоса» объявил о начале строительства первого модуля отечественной станции. 

Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г. 19 апреля этого года заместитель председателя правительства России Юрий Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС из-за старения конструкции и железа.

Ранее по теме: «Роскосмос» планирует полностью развернуть орбитальную станцию до 2035 года

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных