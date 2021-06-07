Рогозин назвал условие отказа России от выхода из проекта МКС

«Все в его руках. Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС — это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина. Мы, по крайней мере, я, пока я возглавляю «Роскосмос», я не буду терпеть ситуацию, когда меня похлопывают по плечу, а другой стороной пытаются шилом колоть», — сказал Рогозин.