Рогозин объявил о старте строительства российской орбитальной станции

Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.