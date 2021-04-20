Рогозин объявил о старте строительства российской орбитальной станции
«Роскосмос» начал строительство первого модуля российской орбитальной служебной станции, сообщил в своем Telegram-канале глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 г. обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал он.
Из видео, которое опубликовал Рогозин, следует, что речь идет о научно-энергетическом модуле (НЭМ). Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что НЭМ может «положить начало строительству новой станции», которая станет заменой Международной космической станции (МКС) после завершения ее эксплуатации. Согласно действующему соглашению, это должно произойти в 2024 г.
Вчера заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов заявил, что России необходимо подняться на высокоширотную орбиту, чтобы лучше видеть территорию всей страны. По его словам, это особенно важно в рамках освоения Северного морского пути. Кроме того, вице-премьер назвал «Российскую орбитальную служебную станцию» возможным перевалочным пунктом для путешествий к Луне.
Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.