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Рогозин объявил о старте строительства российской орбитальной станции

Ведомости

«Роскосмос» начал строительство первого модуля российской орбитальной служебной станции, сообщил в своем Telegram-канале глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 г. обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту», — написал он.

Из видео, которое опубликовал Рогозин, следует, что речь идет о научно-энергетическом модуле (НЭМ). Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что НЭМ может «положить начало строительству новой станции», которая станет заменой Международной космической станции (МКС) после завершения ее эксплуатации. Согласно действующему соглашению, это должно произойти в 2024 г.

Вчера заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов заявил, что России необходимо подняться на высокоширотную орбиту, чтобы лучше видеть территорию всей страны. По его словам, это особенно важно в рамках освоения Северного морского пути. Кроме того, вице-премьер назвал «Российскую орбитальную служебную станцию» возможным перевалочным пунктом для путешествий к Луне.

Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.  

Ранее по теме: Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных