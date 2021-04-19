Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС
Устаревание Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, поэтому до 2024 г. Россия в соответствии с договором будет выполнять свои обязанности по обслуживанию станции, но потом нужно строить новую, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов.
«Мы не можем подвергать угрозе жизни в ситуации, которая сегодня связана со старением конструкции и железа, может привести к необратимым последствиям, вплоть до катастрофы. Этого нельзя допускать», — сказал он.
МКС сейчас представляет собой орбитальный комплекс размером с футбольное поле и весом более 400 тонн. Там 15 действующих модулей, из которых пять — российские. До 2030 года на их поддержание будет потрачено порядка 400 млрд руб. Однако данные средства можно было бы направить на то, чтобы вывести на орбиту совершенно новую космическую станцию, отметил вице-премьер.
Рабочее название новой станции, которая, возможно, будет построена, — «Российская орбитальная служебная станция» (РОСС). Борисов заявил, что России необходимо подняться на высокоширотную орбиту, чтобы лучше видеть территорию всей страны. По его словам, это особенно важно в рамках освоения Северного морского пути.
Борисов также добавил, что станция может стать перевалочным пунктом для путешествий к другим космическим объектам. «Станция — это как некий передаточный, промежуточный пункт, в частности, для полетов и освоения Луны и лунного пространства», — резюмировал он.
Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.