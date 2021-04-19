Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

Ведомости

Устаревание Международной космической станции (МКС) может привести к катастрофе, поэтому до 2024 г. Россия в соответствии с договором будет выполнять свои обязанности по обслуживанию станции, но потом нужно строить новую, заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель председателя правительства страны Юрий Борисов.

«Мы не можем подвергать угрозе жизни в ситуации, которая сегодня связана со старением конструкции и железа, может привести к необратимым последствиям, вплоть до катастрофы. Этого нельзя допускать», — сказал он.

МКС сейчас представляет собой орбитальный комплекс размером с футбольное поле и весом более 400 тонн. Там 15 действующих модулей, из которых пять — российские. До 2030 года на их поддержание будет потрачено порядка 400 млрд руб. Однако данные средства можно было бы направить на то, чтобы вывести на орбиту совершенно новую космическую станцию, отметил вице-премьер.

Рабочее название новой станции, которая, возможно, будет построена, — «Российская орбитальная служебная станция» (РОСС). Борисов заявил, что России необходимо подняться на высокоширотную орбиту, чтобы лучше видеть территорию всей страны. По его словам, это особенно важно в рамках освоения Северного морского пути.

Борисов также добавил, что станция может стать перевалочным пунктом для путешествий к другим космическим объектам. «Станция — это как некий передаточный, промежуточный пункт, в частности, для полетов и освоения Луны и лунного пространства», — резюмировал он.

Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.  

Ранее по теме: Россия намерена отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных