Борисов предупредил о риске катастрофы на МКС

МКС сейчас представляет собой орбитальный комплекс размером с футбольное поле и весом более 400 тонн. Там 15 действующих модулей, из которых пять — российские. До 2030 года на их поддержание будет потрачено порядка 400 млрд руб. Однако данные средства можно было бы направить на то, чтобы вывести на орбиту совершенно новую космическую станцию, отметил вице-премьер.