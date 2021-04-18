Россия намерена отказаться от МКС и создать собственную орбитальную станцию
Россия планирует разработать собственную национальную орбитальную станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г., сообщил телеканал «Россия 1».
Тема разработки собственной станции обсуждалась на совещании по развитию космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин 12 апреля.
«Честно их предупредить о выходе из МКС с 2025 г.», — заявил вице-премьер Юрий Борисов.
В «Роскосмосе», комментируя эту информацию «Интерфаксу», сообщили, что согласованный Россией с партнерами по МКС срок работы на станции истекает в 2024 г.
«После этого срока решение будет приниматься, исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развертыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения», — заявили в госкорпорации.