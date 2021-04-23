«Роскосмос» планирует полностью развернуть орбитальную станцию до 2035 года
Российскую национальную станцию на орбите полностью развернут до 2035 г. Такими планами поделился исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко, слова которого приводит «РИА Новости».
«Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года», — пишет агентство, ссылаясь на Блошенко.
Ранее сообщалось, что Россия планирует разработать собственную национальную орбитальную станцию и отказаться от использования Международной космической станции (МКС) с 2025 г. Тема разработки собственной станции обсуждалась на совещании по развитию космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин 12 апреля. Позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что «Роскосмос» уже начал строительство первого модуля российской орбитальной служебной станции.
21 апреля Рогозин заявил, что на создание отдельной станции потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте МКС, которое уже выработало ресурс на 80%.
Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.