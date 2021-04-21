Рогозин оценил стоимость создания российской орбитальной станции
На создание отдельной станции потребуется столько же средств, сколько на поддержку оборудования на российском сегменте Международной космической станции (МКС), которое уже выработало ресурс на 80%, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«Власти понимают, что на "поддержание российского сегмента МКС, включая отправку кораблей, поддержание необходимого оборудования на станции, которое сегодня уже примерно на 80% вышло за ресурс", потребуется примерно столько же средств, "что и необходимы будут с 2025 по 2030 г. на развертывание отдельной российской орбитальной станции"», — передает «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что Россия планирует разработать собственную национальную орбитальную станцию и отказаться от использования МКС с 2025 г. Тема разработки собственной станции обсуждалась на совещании по развитию космической отрасли, которое провел президент России Владимир Путин 12 апреля. Позднее Рогозин сообщил, что «Роскосмос» уже начал строительство первого модуля российской орбитальной служебной станции.
Эксплуатация МКС началась в ноябре 1998 г. Станция представляет собой совместный проект 14 стран мира, включая Россию, США, Японию, Канаду и государства, участвующие в Европейском космическом агентстве. Пока они договорились об эксплуатации МКС до 2024 г., однако рассматривается вариант продления этого срока вплоть до 2030 г.