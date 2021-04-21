Рогозин оценил стоимость создания российской орбитальной станции

«Власти понимают, что на "поддержание российского сегмента МКС, включая отправку кораблей, поддержание необходимого оборудования на станции, которое сегодня уже примерно на 80% вышло за ресурс", потребуется примерно столько же средств, "что и необходимы будут с 2025 по 2030 г. на развертывание отдельной российской орбитальной станции"», — передает «Интерфакс».