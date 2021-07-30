В Роспотребнадзоре заявили о более долгой болезни при «дельта»-штамме COVID-19

В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация для тех, кто сделал прививку более полугода назад.