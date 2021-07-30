В Роспотребнадзоре заявили о более долгой болезни при «дельта»-штамме COVID-19
Длительность болезни при заражении штаммом коронавируса «дельта» выросла, а инкубационный период сократился, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова.
«Действительно, генотип штамма "дельта" характеризуется более быстрым распространением вируса и более тяжелым течением заболевания. Новый штамм внес некоторые коррективы в сроки инкубационного периода — он стал более коротким, а длительность заболевания, напротив, увеличилась, потому что инфекция протекает тяжелее», — рассказал Горелов.
Тяжесть заболевания, по его словам, во многом определяется количеством вирусов, которое человек получил при заражении, и состоянием иммунитета при заражении. Горелов подчеркнул, что важно вовремя сделать прививку от коронавируса, чтобы защитить себя и близких.
В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация началась в России в январе. В июле в Москве началась ревакцинация для тех, кто сделал прививку более полугода назад.