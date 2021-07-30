Россиянка Осипова завоевала серебро в стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио
Россиянка Елена Осипова выиграла серебряную медаль в одиночных соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио, сообщили «РИА Новости». Ранее российская женская сборная по стрельбе из лука завоевала серебро в командном соревновании.
В финале Осипова проиграла кореянке Ан Сан со счетом 5:6. Бронзовую медаль получила итальянка Лучилла Боари.
Россия занимает четвертое место в медальном зачете Олимпиады. Российская сборная завоевала десять золотых, 13 серебряных и девять бронзовых медалей.
Летние Олимпийские игры в Токио начались 23 июля и пройдут до 8 августа. Олимпиада должна была пройти в 2020 г., но была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. В 2024 г. летняя Олимпиада пройдет в Париже, в 2028 г. – в Лос-Анджелесе.