Собянин выделил 5 млрд рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19
Власти Москвы выделили 5 млрд руб. на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин.
Из городского бюджета 1 млрд руб. пойдет на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Эти средства распределят между организациями и ИП, выделяя не более 15 000 руб. на каждого, их направят на профилактические мероприятия по коронавирусу. Кроме того, средства пойдут на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты — не более 6500 руб. на человека.
«Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы», — пояснили власти. Обязательным требованием для получателей субсидий является обязательная вакцинация персонала. Заявку на получение субсидии будут принимать в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы с 1 сентября.
При этом 4 млрд руб. пойдут на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Ранее программу предоставления льготных стабилизационных кредитов было решено продлить до 31 декабря. Согласно программе, кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составляет 100 млн руб., а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев. В рамках указанной программы льготные кредиты уже выданы на сумму свыше 132 млрд руб. Их получили более 18 000 компаний.