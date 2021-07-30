Собянин выделил 5 млрд рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19

Из городского бюджета 1 млрд руб. пойдет на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Эти средства распределят между организациями и ИП, выделяя не более 15 000 руб. на каждого, их направят на профилактические мероприятия по коронавирусу. Кроме того, средства пойдут на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты — не более 6500 руб. на человека.