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Собянин выделил 5 млрд рублей на помощь бизнесу из-за COVID-19

Ведомости

Власти Москвы выделили 5 млрд руб. на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19 и для получения льготных кредитов. Такое постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Из городского бюджета 1 млрд руб. пойдет на субсидии малому и среднему бизнесу для борьбы с распространением COVID-19. Эти средства распределят между организациями и ИП, выделяя не более 15 000 руб. на каждого, их направят на профилактические мероприятия по коронавирусу. Кроме того, средства пойдут на обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты — не более 6500 руб. на человека.

«Эти средства смогут получить предприятия общественного питания и компании, работающие в других пострадавших от пандемии отраслях. Их перечень определит департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы», — пояснили власти. Обязательным требованием для получателей субсидий является обязательная вакцинация персонала. Заявку на получение субсидии будут принимать в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы с 1 сентября.

При этом 4 млрд руб. пойдут на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса. Ранее программу предоставления льготных стабилизационных кредитов было решено продлить до 31 декабря. Согласно программе, кредиты выдаются на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Максимальный размер кредита составляет 100 млн руб., а срок субсидирования процентной ставки — до 24 месяцев. В рамках указанной программы льготные кредиты уже выданы на сумму свыше 132 млрд руб. Их получили более 18 000 компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных