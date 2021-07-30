Песков призвал российских спортсменов не обращать внимания на критику конкурентов

Позже Олимпийский комитет России опубликовал видео Рылова, где тот рассказал, что Мерфи принес ему извинения. По словам спортсмена, в переписке в Instagram выяснилось, что слова американца интерпретировали неправильно. На самом же деле тот не имел в виду, что допинг использовался именно в заплыве на 200 м, и говорил о ситуации в целом.