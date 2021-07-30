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Песков призвал российских спортсменов не обращать внимания на критику конкурентов

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отечественных спортсменов не обращать внимания на критику, поступившую в том числе от американского пловца Райана Мерфи, передает корреспондент «Ведомостей».

«Нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые. И не обращать внимание вот на это все», — сказал представитель Кремля, добавив, что «медалисты вне критики».

Накануне россиянин Евгений Рылов выиграл золотую медаль на соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Токио. Мерфи занял второе место. После этого американец заявил, что на него оказывает психологическое давление участие в гонке, «где, скорее всего», не все чисто». Спортсмен добавил, что «абсолютно не уверен в честности заплыва», писал «Матч ТВ».

Позже Олимпийский комитет России опубликовал видео Рылова, где тот рассказал, что Мерфи принес ему извинения. По словам спортсмена, в переписке в Instagram выяснилось, что слова американца интерпретировали неправильно. На самом же деле тот не имел в виду, что допинг использовался именно в заплыве на 200 м, и говорил о ситуации в целом.

Ранее по теме: Евгений Рылов завоевал второе золото в плавании на Олимпиаде в Токио

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных