Песков призвал российских спортсменов не обращать внимания на критику конкурентов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отечественных спортсменов не обращать внимания на критику, поступившую в том числе от американского пловца Райана Мерфи, передает корреспондент «Ведомостей».
«Нашим ребятам нужно получать медали, предпочтительно золотые. И не обращать внимание вот на это все», — сказал представитель Кремля, добавив, что «медалисты вне критики».
Накануне россиянин Евгений Рылов выиграл золотую медаль на соревнованиях по плаванию на спине на дистанции 200 м на Олимпийских играх в Токио. Мерфи занял второе место. После этого американец заявил, что на него оказывает психологическое давление участие в гонке, «где, скорее всего», не все чисто». Спортсмен добавил, что «абсолютно не уверен в честности заплыва», писал «Матч ТВ».
Позже Олимпийский комитет России опубликовал видео Рылова, где тот рассказал, что Мерфи принес ему извинения. По словам спортсмена, в переписке в Instagram выяснилось, что слова американца интерпретировали неправильно. На самом же деле тот не имел в виду, что допинг использовался именно в заплыве на 200 м, и говорил о ситуации в целом.