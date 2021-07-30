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Запуск системы мониторинга такси в Москве перенесли с 1 на 14 августа

Ведомости

Ввод в Московском регионе системы мониторинга такси отложен на две недели — до 14 августа, сообщил дептранс в Telegram-канале.

«По многочисленным просьбам бизнеса КИС «АРТ» будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей», — говорится в сообщении.

Решение о перенесении срока ввода системы мониторинга такси было принято после обращения директора Ассоциации «ТАМА», зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян. Оно было связано с тем, что остались индивидуальные предприниматели, которые не могут подать документы в срок из-за того, что не находятся в столице.

«Поэтому мы приняли решение продлить время запуска системы до 14 августа. За это время мы уточним с органами полиции всю переданную нам информацию, при необходимости — свяжемся персонально с таксистами для уточнения необходимых данных», — пояснили в департаменте.

Дептранс уточняет, что система контроля за деятельностью такси (КИС «АРТ», как составная часть ГИС ЕРНИС) полностью готова к работе. Почти 97% всех активных московских и подмосковных таксистов зарегистрировались в системе и получили цифровые профили. На вечер пятницы их число составило 60 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных