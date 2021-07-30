Запуск системы мониторинга такси в Москве перенесли с 1 на 14 августа

Решение о перенесении срока ввода системы мониторинга такси было принято после обращения директора Ассоциации «ТАМА», зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян. Оно было связано с тем, что остались индивидуальные предприниматели, которые не могут подать документы в срок из-за того, что не находятся в столице.