Запуск системы мониторинга такси в Москве перенесли с 1 на 14 августа
Ввод в Московском регионе системы мониторинга такси отложен на две недели — до 14 августа, сообщил дептранс в Telegram-канале.
«По многочисленным просьбам бизнеса КИС «АРТ» будет запущена 14 августа, при этом уже с 1 августа приоритет в распределении заказов будет именно у зарегистрированных водителей», — говорится в сообщении.
Решение о перенесении срока ввода системы мониторинга такси было принято после обращения директора Ассоциации «ТАМА», зампредседателя комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Норайр Блудян. Оно было связано с тем, что остались индивидуальные предприниматели, которые не могут подать документы в срок из-за того, что не находятся в столице.
«Поэтому мы приняли решение продлить время запуска системы до 14 августа. За это время мы уточним с органами полиции всю переданную нам информацию, при необходимости — свяжемся персонально с таксистами для уточнения необходимых данных», — пояснили в департаменте.
Дептранс уточняет, что система контроля за деятельностью такси (КИС «АРТ», как составная часть ГИС ЕРНИС) полностью готова к работе. Почти 97% всех активных московских и подмосковных таксистов зарегистрировались в системе и получили цифровые профили. На вечер пятницы их число составило 60 000.