Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в Берлине
Четыре человека получили ранения в результате стрельбы в берлинском районе Веддинг, сообщает газета Berliner Zeitung.
«Несколько человек получили ранения в результате выстрелов в пятницу днем в районе Веддинг Берлина», — пишет издание.
В результате стрельбы пострадали трое мужчин и одна женщина. Другие подробности на данный момент неизвестны. Полиция проводит в Веддинге масштабную операцию, отмечает газета.
Пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, после этого их отправили в больницу.