Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

Засурский окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (теперь — МГЛУ), в 1953 г. начал работать на журфаке МГУ, созданном за год до этого. В 1965-2007 гг. занимал пост декана этого факультета, в 2007 г. перешел на должность президента журфака, также возглавлял кафедру зарубежной журналистики и литературы. В 2018 г. удостоен звания заслуженного журналиста России.