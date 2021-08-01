Глава USADA призвал обнародовать тесты на допинг российских спортсменов
Олимпийский комитет России (ОКР) должен обнародовать результаты поименных тестов на допинг всех российских спортсменов, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, передает Reuters.
«Они (ОКР) должны... сделать поименные индивидуальные тесты своих спортсменов общедоступными, обеспечив прозрачный международный анализ того, изменилось ли положение дел в России, поскольку последние годы свидетельствуют о том, что, к сожалению, ничего не изменилось», — считает он.
По его словам, запрет на участие российской сборной под национальным флагом – это лишь «фарс» и «ребрендинг», в то время как Россия продолжает выигрывать медали за счет допинговой программы, спонсируемой государством.
WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.
19 июля дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировал российских футболистов Ивана Князева, Владимира Обухова и Дарью Мещерякову за нарушение антидопинговых правил.