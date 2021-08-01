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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Засурского

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и коллегам бывшего декана факультета журналистики МГУ Ясена Засурского, скончавшегося минувшей ночью.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам президента факультета журналистики МГУ Ясена Засурского», — сообщается на сайте Кремля.

Засурский окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза (теперь — МГЛУ), в 1953 г., после начал работать на журфаке МГУ вскоре после его основания. В 1965-2007 гг. занимал пост декана этого факультета, в 2007 г. перешел на почетную должность президента журфака, также возглавлял созданную им кафедру зарубежной журналистики и литературы. В 2018 г. удостоен звания заслуженного журналиста России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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