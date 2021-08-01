Белорусская атлетка обратилась в МОК из-за решения сборной снять ее с Игр в Токио

«Поверьте, даже несмотря на то что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — прокомментировала она ситуацию в Instagram.