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Белорусская атлетка обратилась в МОК из-за решения сборной снять ее с Игр в Токио

Ведомости

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в обращении в Международный олимпийский комитет (МОК) заявила, что руководство национальной сборной решило насильственно вывезти ее с Игр в Токио. Фрагмент ее обращения опубликовал Telegram-канал «Фонда спортивной солидарности».

«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила спортсменка.

Ранее Тимановская сообщила, что руководство сборной решило включить ее в список участников эстафеты 4 х 400 м, не спросив ее мнения об этом.

«Поверьте, даже несмотря на то что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — прокомментировала она ситуацию в Instagram.

Сегодня Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что  принято решение о прекращении участия Тимановской в Играх в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием».

В интервью «Еврорадио» спортсменка заявила, что боится возвращаться в Белоруссию, в данный момент она находится с японской полицией. МОК ждет разъяснений от белорусских спортивных чиновников, передают «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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