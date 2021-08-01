Белорусская атлетка обратилась в МОК из-за решения сборной снять ее с Игр в Токио
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская в обращении в Международный олимпийский комитет (МОК) заявила, что руководство национальной сборной решило насильственно вывезти ее с Игр в Токио. Фрагмент ее обращения опубликовал Telegram-канал «Фонда спортивной солидарности».
«Я прошу Международный олимпийский комитет о помощи, на меня было оказано давление, и меня пытаются вывезти из страны без моего согласия, поэтому я прошу МОК вмешаться в это», — заявила спортсменка.
Ранее Тимановская сообщила, что руководство сборной решило включить ее в список участников эстафеты 4 х 400 м, не спросив ее мнения об этом.
«Поверьте, даже несмотря на то что я никогда не бегала 400 м, я была бы готова поддержать команду и выйти с ними на одну дорожку, но я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением», — прокомментировала она ситуацию в Instagram.
Сегодня Национальный олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что принято решение о прекращении участия Тимановской в Играх в связи с ее «эмоционально-психологическим состоянием».