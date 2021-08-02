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В России начали выплачивать родителям школьников по 10 000 рублей

Ведомости

Родителям российских школьников 2 августа начали выплачивать единовременную выплату в размере 10 000 руб. Указ о выплате средств семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ранее подписал президент России Владимир Путин.

28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше – со 2 августа.

Согласно указу, единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка и, в частности, не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.

Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. По оценкам властей, выплату получат родители свыше 20 млн детей.

В апреле в ходе обращения к федеральному собранию президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных