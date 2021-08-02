В России начали выплачивать родителям школьников по 10 000 рублей

Согласно указу, единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка и, в частности, не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.