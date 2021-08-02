В России начали выплачивать родителям школьников по 10 000 рублей
Родителям российских школьников 2 августа начали выплачивать единовременную выплату в размере 10 000 руб. Указ о выплате средств семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет ранее подписал президент России Владимир Путин.
28 июля глава государства поручил начать перечислять выплаты на две недели раньше – со 2 августа.
Согласно указу, единовременная выплата осуществляется на каждого ребенка и, в частности, не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.
Для получения выплаты дети должны иметь российское гражданство и достигнуть шести лет не позднее 1 сентября 2021 г. По оценкам властей, выплату получат родители свыше 20 млн детей.
В апреле в ходе обращения к федеральному собранию президент заявил, что пандемия коронавируса обострила проблему социального неравенства. В связи с чем он, в частности, дал поручение правительству подготовить комплексную систему мер поддержки семей.