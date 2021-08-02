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Суд в Марий Эл вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты ЗРК

Ведомости

Суд в республике Марий Эл приговорил гражданина Украины к 3 годам и 4 месяцам колонии после попытки вывезти на Украину компоненты к зенитному ракетному комплексу, сообщает ФСБ. В ведомстве отметили, что осужденный работал на Службу безопасности Украины.

Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК РФ, сообщили в ФСБ. Мужчину задержали с поличным.

В результате задержания осужденного ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения на Украину — головок самонаведения зенитного ракетного комплекса. «В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины», — добавили в ведомстве.

Гражданин Украины в своей противоправной деятельности использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации, подчеркнули в ФСБ. Личность осужденного ведомство не раскрыло.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных