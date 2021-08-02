Суд в Марий Эл вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты ЗРК
Суд в республике Марий Эл приговорил гражданина Украины к 3 годам и 4 месяцам колонии после попытки вывезти на Украину компоненты к зенитному ракетному комплексу, сообщает ФСБ. В ведомстве отметили, что осужденный работал на Службу безопасности Украины.
Его признали виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 (приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники) УК РФ, сообщили в ФСБ. Мужчину задержали с поличным.
В результате задержания осужденного ФСБ пресекла контрабанду продукции военного назначения на Украину — головок самонаведения зенитного ракетного комплекса. «В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины», — добавили в ведомстве.
Гражданин Украины в своей противоправной деятельности использовал подложные документы, псевдонимы, применял меры конспирации, подчеркнули в ФСБ. Личность осужденного ведомство не раскрыло.