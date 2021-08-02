Суд в Марий Эл вынес приговор украинцу за попытку вывезти компоненты ЗРК

Суд в республике Марий Эл приговорил гражданина Украины к 3 годам и 4 месяцам колонии после попытки вывезти на Украину компоненты к зенитному ракетному комплексу, сообщает ФСБ. В ведомстве отметили, что осужденный работал на Службу безопасности Украины.