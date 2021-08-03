Певица МакSим пришла в сознание

Накануне пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила об улучшении состояния певицы. МакSим в июне была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. Ее легкие были поражены почти на 40%, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный.