Певица МакSим пришла в сознание
Певица МакSим (Марина Максимова) выведена врачами из медикаментозной комы, в которой она провела около полутора месяцев, и пришла в сознание. Об этом сообщила ТАСС ее менеджер Маргарита Соколова.
«Марина в сознании, пришла в себя. Конечно, общается [с врачами]. Человек в четком, ясном сознании», — сказала Соколова. Она отметила, что, по оценке врачей, состояние певицы значительно улучшилось.
Накануне пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская сообщила об улучшении состояния певицы. МакSим в июне была подключена к аппарату ИВЛ и введена в искусственную кому. Ее легкие были поражены почти на 40%, при этом тест на коронавирус у певицы был отрицательный.
В течение полутора месяцев врачи регулировали медикаментозный сон певицы. За это время медики периодически уже возвращали ее в сознание.