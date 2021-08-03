Мурашко заявил о необходимости привить от COVID-19 всех пожилых россиян
Привить от коронавируса нужно всех пожилых россиян за исключением тех, у кого имеются противопоказания, заявил журналистам министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По данным на 3 августа, в России сделано 62,6 млн прививок от коронавируса. Так, 36,9 млн человек пока получили первую из двух доз одного из соответствующих препаратов, а 25,7 млн — обе дозы.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». При этом в нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.
Ранее Мурашко рассказал, что среди госпитализированных с COVID-19 пациентов 98% не были привиты от коронавируса. В целом на сегодняшних день инфекцию выявили более чем у 6,3 млн россиян, из которых 160,9 тыс. умерли.