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Мурашко заявил о необходимости привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Ведомости

Привить от коронавируса нужно всех пожилых россиян за исключением тех, у кого имеются противопоказания, заявил журналистам министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«Для лиц старше 60 лет вакцинация должна быть фактически проведена для всех, исключение могут составлять только те, кто имеет противопоказания медицинские», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По данным на 3 августа, в России сделано 62,6 млн прививок от коронавируса. Так, 36,9 млн человек пока получили первую из двух доз одного из соответствующих препаратов, а 25,7 млн — обе дозы.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». При этом в нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Ранее Мурашко рассказал, что среди госпитализированных с COVID-19 пациентов 98% не были привиты от коронавируса. В целом на сегодняшних день инфекцию выявили более чем у 6,3 млн россиян, из которых 160,9 тыс. умерли.

Ранее по теме: Минздрав назвал долю госпитализированных непривитых пациентов с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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