Минздрав назвал долю госпитализированных непривитых пациентов с COVID-19

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это не вакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что практически все люди старше 60 лет должны быть привиты от COVID-19 за исключением имеющих медицинские противопоказания.