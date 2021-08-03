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Минздрав назвал долю госпитализированных непривитых пациентов с COVID-19

Ведомости

Более 98% госпитализированных с коронавирусом пациентов не были вакцинированы от COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это не вакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что практически все люди старше 60 лет должны быть привиты от COVID-19 за исключением имеющих медицинские противопоказания.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал данные городского комитета по здравоохранению, согласно которым заболели новой коронавирусной инфекцией после завершения вакцинации от COVID-19 14 672 жителя Петербурга – 1,7% от всех привитых в городе. По просьбе депутата аналогичный подсчет провели в одной из крупных больниц Петербурга, «и только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы», отметил он.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Ранее по теме: Власти Петербурга назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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