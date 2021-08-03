Минздрав назвал долю госпитализированных непривитых пациентов с COVID-19
Более 98% госпитализированных с коронавирусом пациентов не были вакцинированы от COVID-19, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Более 98% поступающих на госпитализацию пациентов – это не вакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», – сказал Мурашко (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что практически все люди старше 60 лет должны быть привиты от COVID-19 за исключением имеющих медицинские противопоказания.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский опубликовал данные городского комитета по здравоохранению, согласно которым заболели новой коронавирусной инфекцией после завершения вакцинации от COVID-19 14 672 жителя Петербурга – 1,7% от всех привитых в городе. По просьбе депутата аналогичный подсчет провели в одной из крупных больниц Петербурга, «и только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы», отметил он.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.