Власти Петербурга назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о случаях летальных исходов среди прошедших вакцинацию пациентов, у которых была тяжелая сопутствующая патология, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. При этом в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки, подчеркнул он.