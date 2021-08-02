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Власти Петербурга назвали число заболевших COVID-19 после вакцинации

Ведомости

Заболели новой коронавирусной инфекцией после завершения вакцинации от COVID-19 14 672 жителя Санкт-Петербурга, сообщил депутат законодательного собрания города Борис Вишневский со ссылкой на данные комитета по здравоохранению.

«Получил важный ответ комитета по здравоохранению. Прошли два этапа вакцинации 860 000 человек. Заболевших после второго этапа – 14 600 человек. Только 1,7%. Это значит, что страхи "после вакцинации очень многие все равно заболевают" необоснованны», – написал Вишневский.

По просьбе депутата аналогичный подсчет провели в одной из крупных больниц Петербурга, «и только около 2% лежавших у них больных ковидом были вакцинированы», отметил он.

Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о случаях летальных исходов среди прошедших вакцинацию пациентов, у которых была тяжелая сопутствующая патология, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. При этом в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки, подчеркнул он.

Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. В стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Ранее по теме: Власти Петербурга уточнили данные о летальных исходах после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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