Власти Петербурга уточнили данные о летальных исходах после вакцинации

«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», – написал Лисовец. Вчера он рассказал о случаях летальных исходов среди прошедших вакцинацию пациентов, у которых была тяжелая сопутствующая патология, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.