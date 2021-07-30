Власти Петербурга уточнили данные о летальных исходах после вакцинации
Летальных исходов в результате вакцинации от коронавируса в Санкт-Петербурге не зарегистрировано, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице «ВКонтакте».
«В Петербурге не зарегистрировано ни одного случая летального исхода непосредственно в результате прививки. Вакцинация значительно сокращает риск неблагоприятного сценария течения COVID-19, практически сводя его к нулю», – написал Лисовец. Вчера он рассказал о случаях летальных исходов среди прошедших вакцинацию пациентов, у которых была тяжелая сопутствующая патология, в том числе сердечно-сосудистые и онкологические заболевания.
Глава комитета отметил, что летальные исходы в старшей возрастной группе исключить нельзя, особенно среди людей, страдающих серьезными патологиями. «Но количество таких случаев ничтожно мало по сравнению с десятками, сотнями тысяч выздоровевших пациентов, в том числе – благодаря прививке», – подчеркнул он.
По данным оперативного штаба на 30 июля, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1916 новых случаев коронавируса, 1965 человек выздоровели, 67 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 526 000 случаев заражения и свыше 19 000 летальных исходов. По общему числу случаев COVID-19 и суточному приросту Петербург занимает второе место среди российских регионов после Москвы.