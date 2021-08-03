Минкультуры не согласовывало предложение контролировать репертуар театров
Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, заявила министр культуры Ольга Любимова.
«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались», – сказала Любимова (цитата по «РИА Новости»).
Она отметила, что в соответствии с российским законодательством ведомство не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. «Цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», – подчеркнула министр.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современник» из-за возможного оскорбления ветеранов в постановке «Первый хлеб». После этого председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов заявил, что совет проверит соответствие репертуаров российских театров стратегии национальной безопасности.