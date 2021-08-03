Минкультуры не согласовывало предложение контролировать репертуар театров

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались», – сказала Любимова (цитата по «РИА Новости»).