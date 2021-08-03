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Минкультуры не согласовывало предложение контролировать репертуар театров

Ведомости

Общественный совет при Минкультуры не обсуждал с ведомством необходимость контроля репертуарной политики театров, заявила министр культуры Ольга Любимова.

«Мы всегда с уважением относимся к мнению общественности… Взаимодействие с общественным советом при Минкультуры России не исключение. Но при этом не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов общественного совета. С нами эти предложения не обсуждались», – сказала Любимова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что в соответствии с российским законодательством ведомство не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. «Цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией», – подчеркнула министр.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современник» из-за возможного оскорбления ветеранов в постановке «Первый хлеб». После этого председатель общественного совета при министерстве культуры Михаил Лермонтов заявил, что совет проверит соответствие репертуаров российских театров стратегии национальной безопасности.

Ранее по теме: В России проверят репертуар театров на соответствие стратегии нацбезопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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