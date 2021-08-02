В России проверят репертуар театров на соответствие стратегии нацбезопасности
Общественный совет при Министерстве культуры проверит соответствие репертуаров российских театров стратегии национальной безопасности после постановки «Современника» «Первый хлеб», заявил «РИА Новости» председатель совета Михаил Лермонтов.
«Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания, Общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия их недавно утвержденной [президентом России Владимиром] Путиным стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических», – сказал Лермонтов.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современник» из-за возможного оскорбления ветеранов. Негативная реакция со стороны общественности, как отметили в ведомстве, вызвана тем, что «в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны».