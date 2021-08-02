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В России проверят репертуар театров на соответствие стратегии нацбезопасности

Ведомости

Общественный совет при Министерстве культуры проверит соответствие репертуаров российских театров стратегии национальной безопасности после постановки «Современника» «Первый хлеб», заявил «РИА Новости» председатель совета Михаил Лермонтов.

«Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания, Общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия их недавно утвержденной [президентом России Владимиром] Путиным стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических», – сказал Лермонтов.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современник» из-за возможного оскорбления ветеранов. Негативная реакция со стороны общественности, как отметили в ведомстве, вызвана тем, что «в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны».

Ранее по теме: СК проверит постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных