В России проверят репертуар театров на соответствие стратегии нацбезопасности

«Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания, Общественный совет при Министерстве культуры по вопросу репертуаров театров в части соответствия их недавно утвержденной [президентом России Владимиром] Путиным стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических», – сказал Лермонтов.