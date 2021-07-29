СК проверит постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современник» из-за возможного оскорбления ветеранов, сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам», — говорится в сообщении.
Негативная реакция со стороны общественности, как отметили в ведомстве, вызвана тем, что «в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны».
В СК подчеркнули, что вопросы защиты прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности ведомства.
В апреле президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. Кроме того, пять лет лишения свободы грозят, если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета. Максимальный штраф в таком случае увеличивается до 5 млн руб.