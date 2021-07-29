СК проверит постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов

В апреле президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. Кроме того, пять лет лишения свободы грозят, если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета. Максимальный штраф в таком случае увеличивается до 5 млн руб.