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СК проверит постановки «Современника» на предмет оскорбления ветеранов

Ведомости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить постановки московского театра «Современник» из-за возможного оскорбления ветеранов, сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с обращениями представителей общественности и публикациями в СМИ относительно состоявшихся постановок в театре «Современник» председатель СК России поручил подчиненным изучить и дать оценку приведенным в публикациях фактам», — говорится в сообщении.

Негативная реакция со стороны общественности, как отметили в ведомстве, вызвана тем, что «в ходе одного из спектаклей театра актеры используют не только ненормативную лексику, но и, по мнению ряда лиц, оскорбляют ветеранов Великой Отечественной войны».

В СК подчеркнули, что вопросы защиты прав ветеранов и памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности ведомства.

В апреле президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. Кроме того, пять лет лишения свободы грозят, если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета. Максимальный штраф в таком случае увеличивается до 5 млн руб.

Ранее по теме: Путин утвердил ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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