Путин утвердил ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов
Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Такой документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. За реабилитацию нацизма отныне штраф повышается с 300 тыс. руб. до 3 млн руб., а также грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.
Кроме того, пять лет лишения свободы грозят если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета. Максимальный штраф в таком случае увеличивается до 5 млн руб.
С инициативой о введении уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.