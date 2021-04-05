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Путин утвердил ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают возможное наказание за оправдание нацизма и оскорбление ветеранов до максимальных трех лет лишения свободы. Такой документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. За реабилитацию нацизма отныне штраф повышается с 300 тыс. руб. до 3 млн руб., а также грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, пять лет лишения свободы грозят если преступление совершено группой по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета. Максимальный штраф в таком случае увеличивается до 5 млн руб.

С инициативой о введении уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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