Путин утвердил ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Согласно закону, за осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества или за публичное унижение ветеранов полагается наказание до 3 лет колонии или штраф до 3 млн руб. За реабилитацию нацизма отныне штраф повышается с 300 тыс. руб. до 3 млн руб., а также грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.