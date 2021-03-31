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Совфед одобрил закон о тюремных сроках за оскорбление ветеранов

Ведомости

Совет Федерации единогласно одобрил закон, предусматривающий ужесточение уголовного наказания вплоть до пяти лет тюремного заключения за публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы или явное неуважение к дням воинской славы, проявленное через СМИ или Интернет. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Совфеда.

«Федеральным законом предусматривается усиление мер уголовной ответственности за посягательство на историческую память в отношении событий, имевших место в период Второй мировой войны. Принятие рассматриваемых изменений позволит создать дополнительные меры противодействия посягательствам на историческую правду, так как частью 3 статьи 67.1 Конституции РФ установлено, что РФ чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается», — заявил заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кавджарадзе, представляя закон.

Закон также увеличивает штраф за реабилитацию нацизма с 300 тыс. руб. до 3 млн руб. Кроме того, за это могут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Если то же самое совершается с использованием Интернета, срок тюремного заключения возрастает до 5 лет. 

В отношении юридический лиц вводится административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, унижение чести и достоинства ветеранов, отрицание решений Нюрнбергского трибунала и оправдание нацистских преступлений. Штрафы составят от 3 до 5 млн руб. Такую же сумму компании заплатят за публичное распространение выражающей явное неуважение к обществу информации о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, и за публичное осквернение символов воинской славы. Ранее размер штрафа за это составлял 1 млн руб.

С инициативой о введении уголовной ответственности за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества выступила заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Это предложение прозвучало после окончания суда над основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексеем Навальным по делу о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко.

Ранее по теме: Суд признал Навального виновным по делу о клевете на ветерана

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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