Совфед одобрил закон о тюремных сроках за оскорбление ветеранов

Закон также увеличивает штраф за реабилитацию нацизма с 300 тыс. руб. до 3 млн руб. Кроме того, за это могут грозить принудительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет. Если то же самое совершается с использованием Интернета, срок тюремного заключения возрастает до 5 лет.