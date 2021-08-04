Ученые обнаружили новое природное средство лечения коронавируса
Активное вещество растения Nigella sativa (чернушка посевная или черный тмин) тимохинон, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем в качестве нового средства от коронавируса, сообщило издание MedicalXpress со ссылкой на исследование профессора Канез Фатиму Шад из Технологического университета Сиднея.
По ee словам, тимохинон, содержащийся в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Данное вещество может также блокировать цитокиновый шторм, который наблюдается у тяжелобольных пациентов с COVID-19, отметила ученый.
Кроме того, тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление, в частности интерлейкинов. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза. Растение также может быть полезно при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и даже сахарного диабета, экземы, остеоартрита и детской эпилепсии, говорится в исследовании.
Соавтор исследования доктор Виссам Субра отметил, что тимохинон плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, однако его можно вводить в виде назального спрея и пасты для местного применения.