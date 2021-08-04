Ученые обнаружили новое природное средство лечения коронавируса

Кроме того, тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление, в частности интерлейкинов. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза. Растение также может быть полезно при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и даже сахарного диабета, экземы, остеоартрита и детской эпилепсии, говорится в исследовании.