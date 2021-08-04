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Ученые обнаружили новое природное средство лечения коронавируса

Ведомости

Активное вещество растения Nigella sativa (чернушка посевная или черный тмин) тимохинон, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем в качестве нового средства от коронавируса, сообщило издание MedicalXpress со ссылкой на исследование профессора Канез Фатиму Шад из Технологического университета Сиднея.

По ee словам, тимохинон, содержащийся в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Данное вещество может также блокировать цитокиновый шторм, который наблюдается у тяжелобольных пациентов с COVID-19, отметила ученый.

Кроме того, тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление, в частности интерлейкинов. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза. Растение также может быть полезно при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и даже сахарного диабета, экземы, остеоартрита и детской эпилепсии, говорится в исследовании.

Соавтор исследования доктор Виссам Субра отметил, что тимохинон плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте, однако его можно вводить в виде назального спрея и пасты для местного применения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных