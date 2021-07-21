Ученые сообщили об эффективности экстракта полыни против коронавируса
Вещества, содержащиеся в полыни однолетней, могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом, следует из статьи ученых из разных стран, опубликованной в журнале Scientific Reports.
В целом авторы исследования изучали влияние на коронавирус простого экстракта полыни, а также артемизинина, артесуната и артеметера. Последние два эффективны также против малярии и прочих вирусных инфекций, отметили ученые. Артемизинин является соединением, содержащимся в полыни. Артесунат и артеметер — его производные.
В ходе исследования выяснилось, что все четыре вещества помогают бороться с коронавирусом. Так, они подавляют инфекцию, распространяющуюся в том числе в наиболее уязвимых при COVID-19 клетках легких. По полученным данным, наиболее сильное положительное воздействие оказывает артесунат. За ним следуют артеметер, экстракт полыни и артемизинин.
Авторы статьи отметили, что полынь и связанные с ней вещества, несмотря на эффективность против коронавируса, отличаются очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь лишь сразу после попадания вируса в организм. В то же время проведенное исследование демонстрирует, что возможно сделать лекарство для лечения коронавируса на основе полыни, резюмировали ученые.