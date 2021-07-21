Ученые сообщили об эффективности экстракта полыни против коронавируса

Авторы статьи отметили, что полынь и связанные с ней вещества, несмотря на эффективность против коронавируса, отличаются очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь лишь сразу после попадания вируса в организм. В то же время проведенное исследование демонстрирует, что возможно сделать лекарство для лечения коронавируса на основе полыни, резюмировали ученые.