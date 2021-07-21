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Ученые сообщили об эффективности экстракта полыни против коронавируса

Ведомости

Вещества, содержащиеся в полыни однолетней, могут быть эффективны в борьбе с коронавирусом, следует из статьи ученых из разных стран, опубликованной в журнале Scientific Reports.

В целом авторы исследования изучали влияние на коронавирус простого экстракта полыни, а также артемизинина, артесуната и артеметера. Последние два эффективны также против малярии и прочих вирусных инфекций, отметили ученые. Артемизинин является соединением, содержащимся в полыни. Артесунат и артеметер — его производные.

В ходе исследования выяснилось, что все четыре вещества помогают бороться с коронавирусом. Так, они подавляют инфекцию, распространяющуюся в том числе в наиболее уязвимых при COVID-19 клетках легких. По полученным данным, наиболее сильное положительное воздействие оказывает артесунат. За ним следуют артеметер, экстракт полыни и артемизинин.

Авторы статьи отметили, что полынь и связанные с ней вещества, несмотря на эффективность против коронавируса, отличаются очень небольшим терапевтическим окном, то есть могут помочь лишь сразу после попадания вируса в организм. В то же время проведенное исследование демонстрирует, что возможно сделать лекарство для лечения коронавируса на основе полыни, резюмировали ученые.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных