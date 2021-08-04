АТОР зафиксировала пятикратное падение продаж туров на Кубань
Объем продаж туров на Кубань на август сократился более чем в пять раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
«Объем продаж (туров на август. — Прим. ред.) упал больше чем в пять раз, и он продолжает снижаться. Количество новых бронирований все меньше», — сказала Ломидзе.
Она отметила, что снижение спроса со стороны туристов началось в первые дни после объявления решения губернатора края о новых условиях въезда в августе.
«Некоторые отели в августе, в разгар высокого сезона, на который приходилось больше 60% общего спроса, закрываются. Они договариваются с коллегами, переселяют всех в один отель и как-то делят расходы. Пошло и столь ожидаемое снижение цен, на 20%. У некоторых отелей загрузка находится на уровне 80%, но у большинства она снизилась до 60-50%», — добавила она.
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов с 1 августа. Затем власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Позже региональные власти разрешили заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.