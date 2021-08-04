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АТОР зафиксировала пятикратное падение продаж туров на Кубань

Ведомости

Объем продаж туров на Кубань на август сократился более чем в пять раз, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.

«Объем продаж (туров на август. — Прим. ред.) упал больше чем в пять раз, и он продолжает снижаться. Количество новых бронирований все меньше», — сказала Ломидзе.

Она отметила, что снижение спроса со стороны туристов началось в первые дни после объявления решения губернатора края о новых условиях въезда в августе.

«Некоторые отели в августе, в разгар высокого сезона, на который приходилось больше 60% общего спроса, закрываются. Они договариваются с коллегами, переселяют всех в один отель и как-то делят расходы. Пошло и столь ожидаемое снижение цен, на 20%. У некоторых отелей загрузка находится на уровне 80%, но у большинства она снизилась до 60-50%», — добавила она.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов с 1 августа. Затем власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Позже региональные власти разрешили заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.

Ранее по теме: Туроператоры оценили снижение турпотока на курорты Кубани из-за ограничений

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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