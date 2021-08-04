АТОР зафиксировала пятикратное падение продаж туров на Кубань

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов с 1 августа. Затем власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Позже региональные власти разрешили заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.