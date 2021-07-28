Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Общество

Туроператоры оценили снижение турпотока на курорты Кубани из-за ограничений

Ведомости

Около 1,6 млн туристов могут отказаться от поездок на курорты Краснодарского края в августе и сентябре из-за введенных в регионе ограничений, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные своей аналитической службы.

«В августе и сентябре Краснодарский край не досчитается как минимум 30% бронирований, которые могли бы случиться, если бы ограничения в виде указания «селить только с прививкой» не вводились. Это, по минимально возможным оценкам, не менее 1,6 млн туристов», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».

Аналитическая служба АТОР сравнила данные об объеме бронирований путевок на Кубань с июня по сентябрь 2019 г., 2020 г. и 2021 г. у трех крупных туроператоров по внутреннему туризму. В июне турпоток в регион вырос в среднем на 85% по сравнению с 2019 г. благодаря отсутствию коронавирусных ограничений, программе кешбэка и закрытым зарубежным направлениям.

В июле данный показатель снизился до +15-20%, так как власти Краснодарского края объявили об ограничениях при заселении в отели, а также в связи с прекращением действия программы кешбэка. По данным АТОР, объемы бронирований на август «существенно упали». «Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты края, специально для этого привившись, не оправдались», – подчеркнули в ассоциации. Например, количество бронирований на август у туроператора «Дельфин» снизилось на 34% по сравнению с августом 2019 г., у «Мультитур» – на 28%, у «Алеан» – на 15%.

В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов с 1 августа. Затем власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Позже региональные власти разрешили заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.

Ранее по теме: В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных