Туроператоры оценили снижение турпотока на курорты Кубани из-за ограничений
Около 1,6 млн туристов могут отказаться от поездок на курорты Краснодарского края в августе и сентябре из-за введенных в регионе ограничений, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные своей аналитической службы.
«В августе и сентябре Краснодарский край не досчитается как минимум 30% бронирований, которые могли бы случиться, если бы ограничения в виде указания «селить только с прививкой» не вводились. Это, по минимально возможным оценкам, не менее 1,6 млн туристов», – говорится в сообщении «Вестника АТОР».
Аналитическая служба АТОР сравнила данные об объеме бронирований путевок на Кубань с июня по сентябрь 2019 г., 2020 г. и 2021 г. у трех крупных туроператоров по внутреннему туризму. В июне турпоток в регион вырос в среднем на 85% по сравнению с 2019 г. благодаря отсутствию коронавирусных ограничений, программе кешбэка и закрытым зарубежным направлениям.
В июле данный показатель снизился до +15-20%, так как власти Краснодарского края объявили об ограничениях при заселении в отели, а также в связи с прекращением действия программы кешбэка. По данным АТОР, объемы бронирований на август «существенно упали». «Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты края, специально для этого привившись, не оправдались», – подчеркнули в ассоциации. Например, количество бронирований на август у туроператора «Дельфин» снизилось на 34% по сравнению с августом 2019 г., у «Мультитур» – на 28%, у «Алеан» – на 15%.
В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для туристов с 1 августа. Затем власти Кубани смягчили санитарные ограничения по заселению туристов в отели. Согласно внесенным изменениям, с 1 августа въезжать в гостиницы смогут не только привитые, но и переболевшие коронавирусом граждане. Позже региональные власти разрешили заселять в гостиницы Кубани после 1 августа туристов без прививки от коронавируса при условии, что они пройдут вакцинацию в течение трех дней после заезда.