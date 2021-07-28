Туроператоры оценили снижение турпотока на курорты Кубани из-за ограничений

В июле данный показатель снизился до +15-20%, так как власти Краснодарского края объявили об ограничениях при заселении в отели, а также в связи с прекращением действия программы кешбэка. По данным АТОР, объемы бронирований на август «существенно упали». «Расчеты властей Краснодарского края на то, что туристы будут приезжать на курорты края, специально для этого привившись, не оправдались», – подчеркнули в ассоциации. Например, количество бронирований на август у туроператора «Дельфин» снизилось на 34% по сравнению с августом 2019 г., у «Мультитур» – на 28%, у «Алеан» – на 15%.