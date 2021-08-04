Верховный суд уточнил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

В 2018 г. владелец квартиры Аркадий Проточин был признан банкротом с долгами в 21,4 млн руб. Он попросил исключить свою единственную квартиру из конкурсной массы. Арбитражный суд удовлетворил его просьбу, однако кассация в 2019 г. направила спор на новое рассмотрение. В феврале 2019 г. кредиторы проголосовали за замену квартиры площадью 147,5 кв. м на «однушку», так как у должника не было другого имущества, он холост и у него не было иждивенцев. Суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство должника о защите жилья и заявили, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека». В декабре 2020 г. должник снова попытался отстоять свою квартиру, однако в феврале 2021 г. суд прекратил производство.