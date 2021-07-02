«Коммерсантъ» узнал о первом в России изъятии единственного жилья за долги
На банкротных торгах впервые в России было продано единственное жилье собственника для погашения долгов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕФРСБ. Вместо двухуровневой пятикомнатной квартиры в Екатеринбурге площадью 147,5 кв. м должник получил однокомнатную площадью 31,7 кв. м.
В 2018 г. владелец квартиры Аркадий Проточин был признан банкротом с долгами в 21,4 млн руб. Он попросил исключить свою единственную квартиру из конкурсной массы. Арбитражный суд удовлетворил его просьбу, однако кассация в 2019 г. направила спор на новое рассмотрение.
В феврале 2019 года кредиторы проголосовали за замену квартиры площадью 147,5 кв. м на «однушку», так как у должника не было другого имущества, он холост и у него не было иждивенцев. Суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство должника о защите жилья и заявили, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».
В декабре 2020 г. должник снова попытался отстоять свою квартиру, однако в феврале 2021 г. суд прекратил производство. Квартира была продана на торгах 22 июня за 8,25 млн руб. при начальной цене в 9,1 млн руб.