«Коммерсантъ» узнал о первом в России изъятии единственного жилья за долги

В феврале 2019 года кредиторы проголосовали за замену квартиры площадью 147,5 кв. м на «однушку», так как у должника не было другого имущества, он холост и у него не было иждивенцев. Суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство должника о защите жилья и заявили, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».