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«Коммерсантъ» узнал о первом в России изъятии единственного жилья за долги

Ведомости

На банкротных торгах впервые в России было продано единственное жилье собственника для погашения долгов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЕФРСБ. Вместо двухуровневой пятикомнатной квартиры в Екатеринбурге площадью 147,5 кв. м должник получил однокомнатную площадью 31,7 кв. м.

В 2018 г. владелец квартиры Аркадий Проточин был признан банкротом с долгами в 21,4 млн руб. Он попросил исключить свою единственную квартиру из конкурсной массы. Арбитражный суд удовлетворил его просьбу, однако кассация в 2019 г. направила спор на новое рассмотрение.

В феврале 2019 года кредиторы проголосовали за замену квартиры площадью 147,5 кв. м на «однушку», так как у должника не было другого имущества, он холост и у него не было иждивенцев. Суды на втором круге рассмотрения отклонили ходатайство должника о защите жилья и заявили, что новая квартира «разумно достаточна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека».

В декабре 2020 г. должник снова попытался отстоять свою квартиру, однако в феврале 2021 г. суд прекратил производство. Квартира была продана на торгах 22 июня за 8,25 млн руб. при начальной цене в 9,1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных