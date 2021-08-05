Сбер назвал самые популярные продукты у россиян
«СберМаркет» (онлайн-сервис доставки продуктов и товаров, входящий в инфраструктуру Сбербанка) провел исследование и изучил потребительские предпочтения пользователей.
Россияне чаще всего покупают фрукты и овощи – 19% продуктовой корзины, молочные продукты – 15%, крупы и злаковые, мясо и рыбу – по 9%, сообщил РБК со ссылкой на исследование «СберМаркета».
Товары для дома составляют 8% потребительской корзины россиян; такая же доля у напитков и снеков и сладостей. Средства гигиены составляют 7% корзины, консервация – 5%, сыр, хлебобулочные изделия и полуфабрикаты – по 4%.
Аналитики выделили особенности потребительского поведения людей:
Алкоголь чаще продается в понедельник, чем в субботу;
Женщины тратят больше часа на сбор корзины покупок – на 22% больше, чем мужчины;
Продажи вина и презервативов в сервисе увеличиваются в 1,5 раза к 8 марта.
В июне стоимость продуктов питания выросла по сравнению с июнем прошлого года на 8,67%, алкоголя — на 2,24%. В сопоставлении с маем цены выросли на 0,71% и 0,12% соответственно. В течение текущего года продукты подорожали на 6,04%, а алкоголь — на 1,78%. Годовая инфляция в июне достигла 6,5% — максимум с августа 2016 г. 11 июня в ходе пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России начнет снижаться осенью. По оценке регулятора, к цели в 4% она вернется лишь во втором полугодии 2022 г. и будет находиться вблизи данного значения в дальнейшем. Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2021 г. может составить 4,7-5,2%.