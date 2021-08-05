Россияне выиграли золото и бронзу в боксе на Олимпиаде в Токио
Российский боксер Альберт Батыргазиев выиграл золото в соревнованиях по боксу в категории до 57 кг, Глеб Бакши выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 75 кг на Олимпийских играх, сообщили «РИА Новости».
В финале Батыргазиев победил американца Дюка Рэгана.
В полуфинале Бакши проиграл бразильцу Хеберту Соузе раздельным решением судей – 1:4. Вторым финалистом соревнований стал украинец Александр Хижняк, который победил в полуфинале филиппинца Эумира Марсьяля со счетом 3:2. Боксер с Филиппин стал вторым бронзовым призером.
Российские спортсмены находится на пятом месте в медальном зачете Олимпиады в Токио. Они завоевали 15 золотых, 21 серебряную и 19 бронзовых медалей.