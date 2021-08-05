Проект «МБХ медиа» сообщил о прекращении работы
«Проект «МБХ медиа» закрывается», — написала Куцылло.
4 августа поддерживаемые Михаилом Ходорковским издания «МБХ медиа» и «Открытые медиа», а также организация «Правозащита Открытки» сообщили о блокировке Роскомнадзором своих сайтов. Как пояснили РБК в Роскомнадзоре, по требованию Генпрокуратуры заблокирован доступ к «информационным ресурсам Open Russia Civic Movement, Open Russia», которые признаны в России нежелательными.
5 августа о прекращении работы объявил проект «Открытые медиа».
Накануне портал сообщил, что их сайт оказался заблокированным у большинства провайдеров и был внесен в реестр сайтов, содержащих в своих материалах «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». При этом, по словам журналистов, никаких уведомлений об этом редакция не получала. Позже на общий адрес «Открытых медиа» пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно – в письмах не уточнялось.