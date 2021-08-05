Проект «МБХ медиа» сообщил о прекращении работы

Накануне портал сообщил, что их сайт оказался заблокированным у большинства провайдеров и был внесен в реестр сайтов, содержащих в своих материалах «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка». При этом, по словам журналистов, никаких уведомлений об этом редакция не получала. Позже на общий адрес «Открытых медиа» пришло четыре письма от Роскомнадзора с требованием удалить противоправную информацию, но какую именно – в письмах не уточнялось.